Renault Duster начнут выпускать под брендом Lada Минпромторг допустил выпуск Renault Duster под брендом Lada

Renault Duster / Фото Евгений Липовицкий/NEWS.ru

«АвтоВАЗ» начнёт выпускать автомобили Renault Duster под брендом Lada после ухода Renault с российского рынка, сообщил телеканал «Россия 24». О существовании соответствующей договорённости рассказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.

Отдельно хочу сказать о возможности производства на «АвтоВАЗе» автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договорённость с компанией Renault достигнута, — сказал он.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица намерена забрать на баланс завод компании Renault и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Как сказано в блоге мэра, при этом планируется сохранить большую часть коллектива завода, а его основным технологическим партнёром станет КамАЗ. Также ведётся работа по локализации производства в РФ максимального количества автокомпонентов.

О том, что Renault передаёт свою долю в АвтоВАЗе (67,6%) в пользу НАМИ, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Её передадут с опционом на пять или шесть лет — это срок, в течение которого Renault может принять решение по выкупу акций обратно. Московский завод «Автофрамос» перейдет властям Москвы.