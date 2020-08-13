Рекламу биологически активной добавки «Детримакс» признали недостоверной

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Федеральная антимонопольная служба РФ признала рекламу биологически активной добавки (БАД) «Детримакс 1000» недостоверной. По информации ведомства, производитель заявил недостоверные данные о необходимом суточном объёме потребления витамина D.

По данным ФАС, в публикациях медицинского издания говорилось, что для поддержания нормального уровня витамина D в организму человека требуется минимум 1500–2000 международных единиц (МЕ) в день. При этом дозировка полезного вещества в одной таблетке «Детримакс 1000» и рекомендуемые дозировки приёма — на уровне 1500–2000 МЕ — в рекламных материалах выполнялись красным цветом для визуального эффекта на взаимосвязи этих фактов, говорится на официальном сайте ФАС РФ.

Однако для взрослого человека, принимающего БАДы и специализированные продукты питания, адекватный уровень потребления витамина D установлен на уровне 400 МЕ, максимальная дозировка — 600 МЕ.

Накануне ФАС России признала компанию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. По версии ведомства, организация использовала свои возможности для ограничения конкуренции. Американская корпорация является единственным распространителем мобильных приложений для операционной системы iOS, так как легально программы можно установить только через магазин App Store.

С октября 2018 года Apple начала ограничивать инструменты для разработки приложений родительского контроля, в связи с чем большая часть функций программ сторонних компаний была утрачена.

Накануне, как писал NEWS.ru, компания Telegram стала очередной организацией, подавшей жалобу в ЕС на нарушение антимонопольного законодательства со стороны Apple. Ранее аналогичные жалобы подали компании Spotify и Rakuten. Их представители заявили, что «яблочный» магазин приложений, являясь монополистом, навязывает разработчикам невыгодные условия.