ФАС РФ обвинила Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке

https://static.news.ru/photo/8adc9904-db1f-11ea-9419-fa163e074e61_660.jpg Фото: MAL/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба России признала компанию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим поледенеем на рынке. По версии ведомства, организация использовала свои возможности для ограничения конкуренции.

Американская корпорация является единственным распространителем мобильных приложений для операционной системы iOS, так как легально программы можно установить только через магазин App Store, говорится на сайте ФАС.

С октября 2018 года Apple начала ограничивать инструменты для разработки приложений родительского контроля, в связи с чем большая часть функционала программ сторонних компаний была утрачена.

Доступ в магазин приложений App Store — единственная возможность для разработчиков приложений распространять свои продукты на операционной системе iOS, и крайне важно для обеспечения конкуренции создать недискриминационные условия доступа на рынок, — подчеркнул глава службы Алексей Доценко.

Также корпорация оставила за собой право не допускать сторонник приложения в App Store, даже если они соответствуют всем требованиям.

По информации ТАСС, Apple не согласна с решением и будет подавать апелляцию.

Разбирательство началась год назад, когда в ФАС пожаловалась «Лаборатория Касперского».

Накануне, как писал NEWS.ru, компания Telegram стала очередной организацией, подавшей жалобу в ЕС на нарушение антимонопольного законодательства со стороны Apple. Ранее аналогичные жалобы подали компании Spotify и Rakuten. Их представители заявили, что «яблочный» магазин приложений, являясь монополистом, навязывает разработчикам невыгодные условия.