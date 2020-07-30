Telegram присоединился к борьбе с монополией Apple

https://static.news.ru/photo/64bbe080-d26a-11ea-b0f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания Telegram стала очередной организацией, подавшей жалобу в ЕС на нарушение антимонопольного законодательства со стороны Apple.

Об этом пишет издание Financial Times. Разработчики мессенджера пожаловались на Apple комиссару по вопросу конкуренции Еврокомиссии Маргрет Вестагер. В Telegram настаивают, что Apple должна позволить пользователям пользоваться альтернативными источниками загрузки приложений помимо App Store.

Ранее аналогичные требования выдвинули компании Spotify и Rakuten. Их представители заявили, что «яблочный» магазин приложений, являясь монополистом, навязывает разработчикам невыгодные условия, в частности комиссию за покупки в 30%. Только за счёт этих сборов Apple зарабатывает около $1 млрд в год.

Руководство Telegram также считает, что Apple препятствует инновациям за счёт своего монопольного положения на рынке. Разработчики мессенджера напомнили о ситуации, произошедшей в 2016 году. Тогда Telegram собирался запустить игровую платформу, однако в Apple заявили, что эта инициатива противоречит правилам App Store.

Ранее NEWS.ru приводил заявление сооснователя Telegram Павла Дурова, перечислившего семь негативных факторов политики App Store.