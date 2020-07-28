Павел Дуров перечислил семь негативных факторов политики App Store

https://static.news.ru/photo/3f1e0094-d0fb-11ea-a857-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал семь наиболее важных причин, по которым политика американской компании Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.

Прежде всего речь идёт о комиссии компании в размере 30%, увеличивающей стоимость всех приложений и цифровых покупок для пользователей.

Она идёт сверх того, что вы платите разработчикам за любой сервис или игру. Несмотря на то что при покупке телефона Apple уже взяла с вас на несколько сотен долларов больше, чем его себестоимость, вы платите ей дополнительный налог за каждое приложение. Другими словами, вы продолжаете платить уже после того, как заплатили, — написал Дуров в своём Telegram-канале.

Вторая причина касается цензуры содержимого приложений для iPhone. Так, Apple цензурирует приложения в App Store и запрещает разработчикам рассказывать пользователям, что определённый контент был скрыт для пользователей iPhone именно по запросу компании. Немаловажным становится и снижение конфиденциальности — через аккаунт Apple каждое приложение и полученное уведомление будет привязываться к учётной записи пользователя, что позволит отслеживать его действия.

Кроме того, политика Apple предполагает задержку обновлений приложений на несколько дней или недель после того, как они выпускаются разработчиками, поскольку компания часто откладывает одобрение обновлений без видимых причин.

Ещё два пункта касаются рекламы в приложениях, которую разработчики вынуждены показывать для покрытия своих расходов, а также общего снижения качества приложений.

Ранее NEWS.ru писал, что после очередного обновления 6.3 в мессенджере Telegram для iOS появилась функция видеозвонка, которую пока что можно использовать в тестовом режиме. Для её активации нужно зайти в настройки и обновить приложение.