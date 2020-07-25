В Telegram обнаружилась функция видеозвонков

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После очередного обновления 6.3 в мессенджере Telegram для iOS появилась функция видеозвонка, которую пока что можно использовать в тестовом режиме. Для её активации нужно зайти в настройки и обновить приложение.

После этого нужно сделать странное действие — 10 раз тапнуть на значок настроек и таким образом открыть дебаг-меню. В нём нужно включить Experimental Feature. При этом чтобы открыть сеанс видеосвязи, нужно, чтобы собеседник произвёл такие же манипуляции, пишет издание « Код Дурова ».

Кроме возможности осуществлять видеозвонки, в новой версии мессенджера теперь можно поставить видеоаватарку. Также разработчики сделали лучше раздел «Люди рядом» и поработали над усилением конфиденциальности.

Таким образом владельцы групп с 500 подписчиками смогут изучать развёрнутую статистику активности и роста своего канала. Но одной из самых важных новых функций стала возможность отправлять большие вложения — до двух гигабайт.

Как писал NEWS.ru, ранее госкорпорация «Роскосмос» запустила свой официальный канал в Telegram.