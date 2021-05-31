Расплата за госогрехи: экономист оценил повышение тарифов на электричество

https://static.news.ru/photo/5f26183e-c210-11eb-b2e3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запуск новых инвестиционных программ в сфере энергетики может привести уже в этом году к росту тарифов для населения на 7,5%. Экономист Дмитрий Орешкин не видит в этом ничего удивительного, потому что за неудачные решения государственных бизнесменов всегда приходится платить российским налогоплательщикам. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

Наша экономика сильно огосударствлена, поэтому, если в одной из отраслей возникают проблемы, то это беда не частного собственника, который неудачно инвестировал или вовремя не провёл реинжиниринг, а беда всего государства. И платить за неудачные решения государственных бизнесменов приходится налогоплательщикам. Поэтому у нас и растут постоянно цены на газ и электричество, — пояснил Орешкин.

Эксперт назвал «достаточно дряхлой» российскую модель экономики, поскольку она сильно замкнута на бюрократических решениях сверху. Это упрощает политический менеджмент, но усложняет жизнь рядовых граждан, которые за всё это платят.

При этом, собираемость платежей не во всех регионах одинакова. Так, 85% всех долгов за электроэнергию сейчас приходится на республики Северо-Кавказского федерального округа. Задолженность в Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Ингушетии оценивается в данный момент в 65 млрд рублей. Орешкин уверен, что долги эти так никто и не оплатит, поскольку у российского государства в приоритете геополитическая система.

Власти важно сохранить контроль над Северным Кавказом, за это и расплачиваются налогоплательщики, — считает экономист.

Он добавил, что есть ещё несколько подобных «планово убыточных геополитических проектов». Миллиардные долги за газ и электричество накопились также в Белоруссии и Приднестровье.

Повышение тарифов на электроэнергию для промышленности в России приведёт к переплате потребителями около 102,9 млрд рулей за два года. К такому выводу ранее пришло «Сообщество потребителей энергии». С 2025 года переплата станет ещё значительнее из-за запуска новых инвестиционных программ в сфере энергетики. После подсчётов объединение обратилось к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой принять меры по сокращению темпов роста цены.