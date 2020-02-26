https://static.news.ru/photo/648f2336-5882-11ea-99a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России выявил в 2019 году в стране на 7,4% больше поддельных денежных купюр, чем годом ранее.

В прошлом году регулятор обнаружил в РФ 41355 фальшивых банкнот, в то время как в 2018-м — на 2851 купюру меньше.

Чаше всего фальшивомонетчики подделывают банкноты крупных номиналов. Всего в 2019 году ЦБ РФ было обнаружено более 26,6 тыс. пятитысячных купюр, свыше 2,7 тыс. — двухтысячных, 8,6 — тысячных.

Фальшивых банкнот иностранных государств в прошлом году было выявлено более 2,3 тыс. Чаще всего подделывали доллары, евро, юани и фунты стерлингов.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2018 году мошенники чаще всего подделывали пятитысячные купюры. Больше всего фальшивок было выявлено в столичном регионе, а также Краснодарском крае, Ростовской и Тульской областях.