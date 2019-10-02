https://static.news.ru/photo/ec4c4f14-e50b-11e9-bc00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosenergoatom Concern JSC/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими государствами делает всё для обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке.

Мы делаем всё для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение, создать благоприятные условия и для развития мировой экономики, и для развития самой отрасли, — цитирует РИА Новости политика.

На встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамка форума «Российская энергетическая неделя» глава России также заявил, что в настоящее время нет фундаментальных оснований для резких колебаний цен на нефть. По его словам, они отсутствуют, в том числе, и благодаря совместным усилиям России и ОПЕК по стабилизации мирового рынка.

Как писал News.ru, Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атак беспилотников. Об этом заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Saudi Aramco выкачивает уже 9,8 млн баррелей в сутки, как и было до середины сентября.