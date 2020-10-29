Путин оценил темпы спада российской экономики в пандемию

https://static.news.ru/photo/ddeb455a-19db-11eb-b536-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спад российской экономики будет на уровне 4%, что меньше, чем в других странах. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Это будет где-то в пределах примерно 4% в этом году, в следующем году мы планируем минус 4,2%, — заявил глава государства на пленарном заседании инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовёт!».

Путин оптимистично настроен в плане развития экономики, поскольку считает, что через год уже будет явный рост. Президент выразил надежду, что потенциальные партнёры оценят его прогноз. Он также подчеркнул важность реализации поставленных целей национальных проектов.

Как писал NEWS.ru, российские власти считают приоритетной задачей стимулирование инвестиционной активности в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Ранее Минэкономразвития представил прогноз на 2021–2023 годы. В нём драйверами экономического развития названы отрасли, обеспечивающие развитие инвестиций, ориентированные на экспорт отрасли обрабатывающей промышленности, а также транспортный и строительный секторы, сфера информационных технологий, отрасли недвижимости и профессиональных услуг.