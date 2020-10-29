Путин рассказал о важности стимулирования инвестиционной активности

Стимулирование инвестиционной активности на краткосрочную и долгосрочную перспективу является приоритетной задачей властей РФ. Об этом сообщил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовёт!».
Стимулирование инвестиционной активности — наша приоритетная задача и на текущий момент, и с расчётом на перспективный долгосрочный рост российской экономики, — сообщил он.
Как писал NEWS.ru, в прогнозе Минэкономразвития о развитии ситуации в 2021–2023 годах драйверами экономического роста в предстоящие три года станут отрасли, обеспечивающие развитие инвестиций, ориентированные на экспорт отрасли обрабатывающей промышленности, сфера информационных технологий, а также строительный и транспортные секторы, отрасли недвижимости и профессиональных услуг.