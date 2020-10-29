Путин рассказал о важности стимулирования инвестиционной активности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спад российской экономики будет на уровне 4%, что меньше, чем в других странах. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Это будет где-то в пределах примерно 4% в этом году, в следующем году мы планируем минус 4,2%, — заявил глава государства на пленарном заседании инвестфорума ВТБ Капитал «Россия зовёт!». Путин...