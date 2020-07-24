Прогноз ЦБ по динамике потребления россиян в 2020 году ухудшился

https://static.news.ru/photo/c3fe159a-cdce-11ea-b7aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦБ уточнил прогноз динамики ВВП и сузил диапазон падения экономики в 2020 году. Однако регулятор резко ухудшил оценку перспектив российских потребителей.

По оценкам Банка России, падение расходов домохозяйств на конечное потребление сократится до 6,2–7,2% по итогам 2020 года. В апреле кредитная организация прогнозировала этот показатель на уровне 1,6–3,6%.

Представители Росстата подчёркивают, что сокращение розничного товарооборота в апреле составило 23,2% в годовом выражении, в мае — 19,2%, а в июне — 7,7%.

Однако реальные располагаемые денежные доходы россиян во втором квартале этого года значительно снизились. Так, сокращение оказалось рекордным с 1999 года — 8%, сообщает РБК.

По итогам текущего года расходы на конечное потребление сократятся на 3,8–4,8%, прогнозирует ЦБ. Минэкономразвития ожидает сокращения ВВП по итогам текущего года на 4,8%.

NEWS.ru ранее писал, что Банк России снизил ключевую ставку до нового исторического минимума.