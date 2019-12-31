Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил увеличить время продажи шампанского в новогодние праздники. В данный момент спиртное нельзя купить после 23:00, а в отдельных регионах — ещё раньше.
Петров обратился с предложением к главе Минпромторга Денису Мантурову, аргументировав это тем, что ему поступает множество обращений от избирателей, недовольных ограничениями по продаже алкоголя.
Многие люди работают с раннего утра и допоздна и не успевают совершить «алкогольный шопинг». Некоторые граждане берут отгулы, чтобы совершить покупку заветного вина, кто-то просит это сделать соседей или родственников, а кто-то действует иными методами, — поясняет свою инициативу депутат.
В итоге действующие ограничения создают людям сложности во время предновогодней сутолоки,
Петров предлагает рассмотреть расширение диапазона по времени для продажи шампанского и слабоалкогольных напитков в предновогодний период или непосредственно в новогоднюю ночь.
По моему мнению, разовое послабление закона о продаже алкоголя не нанесёт здоровью нации никакого вреда, а лишь поможет нашим соотечественникам избавиться от ненужной спешки при подготовке к встрече любимого праздника, — говорится в обращении ленинградца к Мантурову.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина вместо коньяка и шампанского будет экспортировать игристое. Это связано с истечением срока переходного периода после подписания Соглашения о зоне свободной торговли с Европейским союзом, рассказали в Торгово-промышленной палате (ТПП) страны.
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