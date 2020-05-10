Издатели книг сообщили о критическом положении отрасли

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Значительное увеличение продаж книг у одного из ретейлеров не свидетельствует о росте интереса у россиян к чтению. В целом по отрасли объёмы реализации продукции в апреле, наоборот, существенно снизились, заявили в Российском книжном союзе (РКС).

Причиной такого уточнения стало исследование компании Widberries, которая сообщила об увеличении востребованности книг за период самоизоляции в 5,5 раза. Однако в структуре продаж книжного рынка этот онлайн-ретейлер занимает незначительную долю. Рост, о котором отчитались в компании, обусловлен тем, что «приведён от низкой базы», пояснили в РКС.

Там отметили, что общее сокращение объёмов реализации составило около 70%. Ещё в конце марта Российский книжный союз и Союз предприятий печатной индустрии в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина предупреждали: отечественная издательская отрасль «находится в очень опасном положении».

После падения в 2014 году на 11% книгоиздание России за 2015–2019 годы так и не смогло восстановить прежние объёмы, поскольку среднегодовой темп роста отрасли не превышал 1-2%, — написано в письме на имя главы кабмина.

В тексте обращения также сказано, что у печатных СМИ ситуация ещё более тревожная: продажи газет и журналов всё это время падали в среднем на 10% ежегодно, а доходы от рекламы сократились более чем наполовину.

Экономическая ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, лишь усугубила проблему.

В условиях пандемии есть определённый рост продаж бумажных книг в интернет-канале. При этом, если сравнивать с весной прошлого года, доля интернет-канала продаж бумажных книг увеличилась незначительно, так как специализированные книжные интернет-магазины отмечают снижение спроса, — объяснил NEWS.ru член правления РКС, президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Уверенно себя чувствуют, по его словам, интернет-магазины широкого ассортимента — Ozon и относительно новый игрок в книжной категории Wildberries. Однако доля продаж книг через Интернет составляет лишь треть от общего годового объёма и не оказывает существенного влияния на общую ситуацию в отрасли.

Остальные участники рынка вынуждены констатировать снижение объёмов на две трети, подчеркнул Новиков. Ожидаемые потери издателей книг, по самым оптимистичным оценкам, составят до 25% от выручки, а это около 15 млрд рублей. Что касается печатных СМИ, то они по итогам года могут не досчитаться до 75%, или 40 млрд рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, онлайн-ретейлер Wildberries сообщил, что россияне на фоне пандемии стали почти в шесть раз чаще покупать книги. Ещё одним трендом в компании назвали рост спроса на товары для творчества.