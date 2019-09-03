https://static.news.ru/photo/412f05a0-ce4e-11e9-897b-fa163e074e61_660.jpg Нарендра Моди Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал о том, чего ожидает от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

По его мнению, эти переговоры придадут двусторонним отношениям новую энергетику. Об этом политик рассказал в интервью ТАСС в преддверии форума.

Этот форум не ограничивается тем, чтобы просто встретиться и обменяться точками зрения. Мы готовились к этому форуму на протяжении шести месяцев, — заявил Моди.

По словам министра, представители Индии из разных сфер, таких как политика, бизнес и другие, посещали Дальний Восток, «своими глазами видели этот регион». Он выразил уверенность, что его визит придаст развитию отношений с Россией новое направление.

Ранее News.ru писал, что одной из ключевых тем выступления главы РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) станет ускорение развития Дальнего Востока. Мероприятие состоится 5 сентября во Владивостоке.