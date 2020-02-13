https://static.news.ru/photo/c6dcaae0-4e46-11ea-a137-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение продлить сделку ОПЕК+ по снижению нефтедобычи пока не принималось, рассказал журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Нет, — ответил представитель Кремля.

Он также не уточнил срок, когда Москва озвучит свою позицию по данному вопросу. По его словам, это произойдёт «своевременно», пишет ТАСС.

Участники соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ могут в очередной раз уменьшить своё производство, полагают эксперты. 12 февраля 2020 года экспортёры понизили прогноз потребления чёрного золота на фоне распространения эпидемии коронавируса в КНР. Аналитики полагают, что в таких условиях сделка картеля — единственный механизм, способный стабилизировать сырьевые цены.

Организация стран — экспортёров нефти пересмотрела прогноз по росту спроса на углеводороды в 2020 году, снизив его на 230 тысяч баррелей в сутки, до 0,99 млн, сообщается в февральском обзоре ОПЕК. Главным фактором для этого стало распространение коронавируса в Китае, которое привело к снижению спроса на топливо для транспорта и промышленности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минэнерго Соединённых Штатов, в свою очередь, уменьшило прогноз потребления нефти в I квартале 2020 года на 0,9 млн баррелей в сутки — до 100,3 млн. Прогноз на весь год был также сокращён с 1,3 млн до 1 млн баррелей в сутки, говорится в обзоре Управления по энергетической информации США (EIA). Причины — снижение спроса на энергоресурсы из-за китайской эпидемии и более тёплая, чем обычно, погода в январе в большинстве стран Северного полушария.