https://static.news.ru/photo/c697ae6c-2bc4-11ea-8e3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

В настоящее время невозможно назвать точную дату ввода газопровода «Северный поток — 2» из-за форс-мажора в связи с санкциями США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Не думаю, что сейчас кто-то возьмётся называть дату. Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства в связи с действиями третьего государства, которые идут вразрез с международным правом и нормами международной торговли, — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

Он подчеркнул, что санкции создают проблемы, но не подвергают сомнению проект как таковой и его завершение. Вместе с тем Песков с пониманием прокомментировал отказ швейцарской Allseas продолжить стройку «Северного потока — 2» из-за угроз со стороны США.

Ранее NEWS.ru писал, что швейцарская Allseas отвела все суда из зоны строительства «Северного потока — 2» в Балтийском море. Она занималась укладкой труб для газопровода. В компании уточнили, что группа судов, занимавшаяся работами по газопроводу, будет расформирована. Насколько может в связи с этим затянуться реализация проекта, швейцарская компания умалчивает.

Угроза санкций со стороны США заставила объявить о приостановке работ по укладке труб «Северного потока — 2» компанию Allseas. Её пресс-служба сообщила, что начато сокращение объёмов работ по сооружению газопровода до получения разъяснений со стороны Белого дома. Компания выразила намерение ждать подписания Трампом оборонного бюджета США.