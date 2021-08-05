Пенсионный фонд отчитался о «школьных» выплатах

Родители 18 млн детей получили единовременные «школьные» выплаты. Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда РФ Андрей Кигим, сообщает ТАСС.

Он добавил, что из выделенных Министерством финансов России на эти цели 204 млрд рублей на выплаты направлено 180 млрд рублей.

Планируем завершить процесс выплат тогда, когда последнее заявление будет подано, всё-таки лето и примерно 20% находятся в отпусках, — сказал Кигим.

Ранее сообщалось, что 2 августа россияне начнут получать «школьные» выплаты, предложенные главой государства Владимиром Путиным. На эти цели в федеральном бюджете зарезервировано более 200 млрд рублей.

Деньги поступят на счета граждан, воспитывающих детей в возрасте от 6 до 18 лет включительно. Однако многие эксперты усомнились в том, что 10-тысячные выплаты будут потрачены действительно на подготовку к школе.