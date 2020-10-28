Пассажиропоток российских авиакомпаний в сентябре снизился на 6,4%

https://static.news.ru/photo/31a27d3c-19ad-11eb-b79e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение сентября уровень пассажиропотока российских авиакомпаний снизился по отношению к августу на 6,4%. Данный показатель за первый месяц осени был зафиксирован на отметке почти в 8,8 млн человек, следует из уточнённых сведений, предоставленных Росавиацией.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в августе — 9,32 млн человек. По отношению к июлю цифры выросли на 37,7%.

Уточнённые данные оказались лучше предварительных. Ранее представители Росавиации сообщали, что пассажиропоток в сентябре по отношению к августу сократился на 7,2% (до 8,65 млн человек), а оказалось, что на 6,4% (уточнённая оценка).

К сентябрю прошлого года перевозки снизились на 31,7%. В январе — сентябре пассажиропоток авиакомпаний РФ снизился на 46,9% — до 52,7 млн, говорится на сайте агентства.

Из уточнённой информации следует, что российские авиакомпании в сентябре 2020-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличили перевозки пассажиров на 6,8%, до 7,5 млн человек. За август пассажиропоток вырос на 5,7%, до 8,57 млн человек. Последний раз до этого рост был зафиксирован в феврале. После этого показатели падали на протяжении нескольких месяцев в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, представители ряда отечественных авиационных компаний обратились к правительству с просьбой выделить им дополнительные 50 млрд рублей на покрытие убытков, причинённых коронавирусной пандемией.