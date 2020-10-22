Авиагиганты в ожидании банкротств запросили у Мишустина ещё 50 млрд рублей

Представители ряда отечественных авиационных компаний обратились к правительству с просьбой выделить им дополнительные 50 миллиардов рублей на покрытие убытков, причинённых коронавирусной пандемией. О содержании письма рассказала NEWS.ru секретарь приёмной президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Правительства РФ, «обращение АЭВТ получено и находится в проработке». В свою очередь в транспортном ведомстве заверили, что «обращение поступило в Минтранс России и пока находится на рассмотрении», и добавили, что «в связи с этим комментировать какие-либо подробности преждевременно». Росавиация на оперативный запрос ответить не смогла.

Если подробнее, то ассоциация крупнейших авиакомпаний попросила предоставить порядка 30 млрд рублей субсидий в четвертом квартале текущего года и остальные 20 млрд рублей в первом квартале следующего года.

Между тем, ещё в середине октября глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял журналистам, что Минтранс не рассматривает выдачу дополнительных средств для компенсации расходов авиакомпаний на фоне пандемии. Хотя сам механизм распределения выделенных прежде субсидий при этом будет изменён, уточнял министр.

Те суммы, которые выделялись на 2020 год, пока ещё не выбраны нашими авиаторами. Предусматривается, что они могут подавать заявки на эту субсидию поэтапно, собственно говоря, они этим сейчас и занимаются. Поэтому специальных дополнительных мер поддержки мы не предусматриваем, — сказал Дитрих.

Несколько месяцев назад с целью поддержки авиакомпаний в условиях ограничения международного авиасообщения кабмин выделил 23,4 млрд рублей субсидий. Размер ежемесячной субсидии, которую может получить каждая авиакомпания, зависит от объёма падения её пассажиропотока (компенсировалась часть стоимости билета каждого условного потерянного пассажира).

По мнению управляющего директора «Авиатранспортного обозрения» Максима Пядушкина, «запрашиваемая сумма в размере 50 млрд рублей скорее всего поможет в ситуации кризисного выживания».

Ведь при первой волне расходы шли на зарплаты персоналу при валовом простое техники, оплачивалась стоянка самолётов и т.д. Считаю, что это самый серьёзный удар по авиационной отрасли в обозримой памяти. Сейчас для авиаотрасли наступает самое тяжёлое время — нужно пережить зимний сезон, когда отмечается спад пассажиропотока. Конечно, вся отрасль застыла в ожидании банкротств авиакомпаний, однако пока все кое-как держатся на плаву (если судить по 15-20 крупнейшим перевозчикам). Максим Пядушкин управляющий директор «Авиатранспортного обозрения» управляющий директор «Авиатранспортного обозрения»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время внутренние перевозки восстановились до прежних объёмов, а международные еле восстанавливаются, объяснил эксперт отрасли. И когда они полностью восстановятся — сказать трудно, добавил он. Между тем, сетует Пядушкин, в ЕС и в США авиаперевозчиков государство поддерживает гораздо сильнее: по крайней мере ведущие перевозчики получают существенно большую помощь.

Понятно, что у нас «Аэрофлот» получает ещё и отдельную помощь (преференции). Хотя пребывает сейчас в тяжёлом положении (если не считать достаточно удачную «Победу») Сейчас все авиакомпании находятся в самой разной ситуации. Например, S7 справляется с кризисом довольно успешно сама, если судить по операционным, а не по финансовым показателям. Довольно крепко сейчас держится AzurAir (хотя для чартерных перевозчиков период локдауна был очень тяжёлым). Уральские авиалинии, а также Ютэйр, которая два года была на грани банкротства при всей своей тяжёлой финансовой ситуации держится весьма неплохо. Локальный пример «Азимута» и RedWings можно также назвать относительно успешными примерами. Все у кого была развита внутренняя авиасеть — все более-менее прошедшую стадию кризиса пережили, — подчеркнул специалист.

И всё же пока не возобновится полноценное функционирование внутреннего и международного авиасообщения отрасль и дальше вынуждена будет просить госпомощи, убеждён доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. И лишь возобновление международных перелётов позволит избежать новых убытков и потерь, отмечает эксперт.

К месту, по предварительным расчётам, российская авиаотрасль потеряла около 100 млрд руб. До кризиса средняя долговая нагрузка отрасли была около 50% от выручки. Запрос в 50 млрд способна покрыть порядка 25-30% накопившихся проблем отрасли, учитывая ряд предыдущих поддержек и низких цен на топливо, говорят опрошенные аналитики.





Недостаток данного предложения в том, что оно всё-таки малоэффективно. Это конечно придаст некоторую устойчивость, но существенно не решит проблему. По примеру авиаотрасли помощь будут запрашивать и другие отрасли. Что может существенно давить на бюджет и повышать его дефицитность. Алиев Аяз Аладдин оглы доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова

Как полагает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова, в результате коронавирусной турбулентности авиаотрасль всё же потеряет ощутимую долю своих клиентов.

Далее возрастут долги авиакомпаний. Из-за снижения цен на билеты на внутренние рейсы, ожидаемая доходность компаний будет существенно ниже прошлогодних уровней. В последствие отрасль может ждать сокращение персонала, то есть рабочих мест. Но это не спасёт всех. Кто-то уйдёт, кто-то выстоит. Отрасль может прийти к тому, что процессы слияний и поглощений будут необходимым для устойчивости отрасли, — резюмировал специалист.