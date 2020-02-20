Финансовая группа «Открытие Холдинг», в прошлом основной владелец банка «Открытие», заявил о недостатке имущества и неспособности удовлетворить требования кредиторов.
Краткое описание появившихся у соответствующей организации признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): недостаточность имущества и неспособность общества в полном объёме удовлетворить требования кредиторов, — говорится в сообщении.
Датой появление признаков банкротства считается 19 февраля 2020 года.
Как ранее писал NEWS.ru, новый закон о банкротстве сможет отменить процедуру наблюдения из-за того, что она слишком часто затягивается. И должнику в этом случае останется два варианта: распродажа имущества либо реабилитация.
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