https://static.news.ru/photo/9d746f24-53b6-11ea-976b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

Финансовая группа «Открытие Холдинг», в прошлом основной владелец банка «Открытие», заявил о недостатке имущества и неспособности удовлетворить требования кредиторов.

Краткое описание появившихся у соответствующей организации признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): недостаточность имущества и неспособность общества в полном объёме удовлетворить требования кредиторов, — говорится в сообщении.

Датой появление признаков банкротства считается 19 февраля 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, новый закон о банкротстве сможет отменить процедуру наблюдения из-за того, что она слишком часто затягивается. И должнику в этом случае останется два варианта: распродажа имущества либо реабилитация.