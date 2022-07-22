«Опять ослабляем рубль»: экономист о причинах снижения ключевой ставки ЦБ Экономист Надоршин объяснил снижение ключевой ставки ЦБ намерением ослабить рубль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин объяснил очередное снижение ключевой ставки намерением Центробанка ослабить рубль. По его словам, которые приводит NEWS.ru, улучшение прогноза по спаду в экономике свидетельствует об оптимизме, однако регулятор снижает ставку «абсолютно напрасно» и на совершенно неочевидных основаниях. Так, снижение ставки позволит удешевить ипотеку, однако она останется недостаточно комфортной для подавляющего большинства россиян.

Все это делается исключительно для ослабления рубля и касается в основном только валютного рынка. Мне вообще не понятно, зачем ЦБ так спешит, и обозначенные им цели снижения ставки также вызывают некоторые вопросы, — подчеркнул Надоршин.

Ранее Банк России понизил ключевую ставку на 150 банковских пунктов, до 8% годовых. Регулятор объяснил это решение тем, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что замедляет годовую инфляцию, а инфляционные ожидания людей и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года.

Кроме того, Банк России признал, что прогнозы о деловой активности не оправдались — это происходит медленнее, чем ожидалось. Тем не менее внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.