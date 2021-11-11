Омбудсмен назвал фатальным введение обязательных QR-кодов для ресторанов

Введение обязательных QR-кодов при посещении ресторанов станет фатальным для части бизнеса, рассказал NEWS.ru омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов. Он отметил, что нормально работать сможет «только то, что подлежит доставке, — пицца, суши, бургеры» и так далее.

Тут нечего гадать. В ряде регионов введены QR-коды. Мы видим уже, каким образом это работает. Ждать, по сути, ничего не надо. Там, где введены QR-коды в регионах, мы видим совершенно понятную нам динамику. Работает нормально только то, что подлежит доставке, — это пицца, суши, бургеры, как это и было при закрытиях. Гастрономический ресторан, средний ресторан, какой-то итальянский ресторан — он не работает практически, — добавил эксперт.

Спикер подчеркнул, что если в регионе 35% вакцинированных, то посещаемость ресторанов окажется ещё ниже, так как не все 35% привитых ходят в подобные заведения.

В силу экономики мы понимаем, что будет с бизнесом при падении на 20–30%. А что с ним будет при падении на 70%? В этом режиме бизнес может существовать какое-то ограниченное время. Если введение QR-кодов будет бессрочным, то это однозначно фатально для части ресторанного бизнеса. Если такие решения примут, то они должны быть в чётких сроках. Предприниматель должен понять, что QR-коды вводят на месяц. Он должен попытаться как-то выстроить свою экономику, где-то найти кредиты, понять, как выкрутиться и этот месяц пережить. Но если вводят бессрочно, то ему, наверно, оптимально закрыться, — рассказал Миронов.

Ранее оперштаб по борьбе с распространением коронавируса официально сообщил о подготовке законопроектов о введении обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. Детали пока не уточняются, однако РБК со ссылкой на источник передаёт , что мера, если её утвердят, не распространится на общественный транспорт, аптеки, продуктовую розницу и магазины с товарами первой необходимости.

До этого стало известно, что профильные министерства и транспортные компании начали обсуждение возможности введения QR-кодов о наличии иммунитета к коронавирусу или отсутствии заражения для доступа в поезда и самолёты. Сейчас прорабатываются технические возможности такого решения.

Согласно задумке, до 1 февраля вместо QR-кодов будет разрешено предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов с момента его выдачи. Однако после этой даты данная возможность останется лишь для категории граждан с медотводом от вакцинации. Кроме того, медицинские лаборатории обяжут осуществлять передачу результатов ПЦР-тестов на портал «Госуслуги» в течение 24 часов.