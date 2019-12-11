https://static.news.ru/photo/7f39b762-1c2f-11ea-877e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нефтепровод

Очистка польской системы передачи нефти от загрязнённого топлива, поступившего из России, растянется ещё на год.

Мы будем перерабатывать загрязнённую нефть ещё точно весь 2020 год, — заявил глава компании-оператора польского участка нефтепровода «Дружба» PERN Игорь Василевский.

Трубопровод «Дружба» служит для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района, его северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии.

19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения. 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья. Компании «Транснефть» и «Роснефть» обвинили в случившемся друг друга.

Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.

Ранее NEWS.ru писал, что польской нефтеперерабатывающей компании Orlen частично компенсировали недопоставку нефти в связи с загрязнением сырья.