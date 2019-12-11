Очистка польской системы передачи нефти от загрязнённого топлива, поступившего из России, растянется ещё на год.
Мы будем перерабатывать загрязнённую нефть ещё точно весь 2020 год, — заявил глава компании-оператора польского участка нефтепровода «Дружба» PERN Игорь Василевский.
Трубопровод «Дружба» служит для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района, его северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии.
19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения. 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья. Компании «Транснефть» и «Роснефть» обвинили в случившемся друг друга.
Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.
Ранее NEWS.ru писал, что польской нефтеперерабатывающей компании Orlen частично компенсировали недопоставку нефти в связи с загрязнением сырья.
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