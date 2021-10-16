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Новак допустил повторение энергетического кризиса в Европе

12:30, 16 октября 2021
Новак допустил повторение энергетического кризиса в Европе Вице-премьер РФ Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вице-премьер РФ Александр Новак допустил, что в будущем в Европе может повториться энергетический кризис. В эфире телеканала «Россия 1» он отметил, что уже сейчас в газовых хранилищах стран ЕС не хватает топлива.

Мы готовы к диалогу, об этом тоже президент говорил, мы готовы сесть с нашими европейскими партнёрами, коллегами, и здесь речь идёт не только о текущем газовом сезоне, такая ситуация не исключена, что может повториться, — сказал он.

Что же касается ситуации в России, то в текущем году на внутреннем рынке были зафиксированы рекордные показатели потребления газа. По словам Новака, «некоторые обстоятельства потребовали дополнительной закачки в российские хранилища, однако страна готова рассматривать увеличение экспорта в Европу».

У нас есть возможность для исполнения контрактов, если будут заявки дополнительные, безусловно, это можно будет рассмотреть и дополнительно участие, — добавил вице-премьер.

Он уточнил, что пока таких заявок нет.

Ранее глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен сообщил, что имеющихся у ЕС запасов газа должно хватить на всю предстоящую зиму. Он также отметил, что объёмы поставок топлива из России могут увеличиться в следующем месяце.

Цены на газ в Европе растут на протяжении последних нескольких месяцев. Низкие запасы топлива в европейских хранилищах — одна из причин этого. По словам экспертов, ситуацию может исправить наращивание поставок газа Европе. Хансен уточнил, что это может произойти в ноябре, когда «Газпром» завершит пополнение российских хранилищ.

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