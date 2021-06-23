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Экономика

Нефть подорожала до $76 за баррель впервые за три года

18:38, 23 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,62% и достигла 76,02 доллара за баррель впервые с октября 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

Однако к 17:51 рост замедлился и стоимость фьючерса составила $75,77 за баррель. Также продолжает дорожать нефть марки WTI. Сейчас она составляет $73,52 за баррель, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что цена на нефть может вернуться к $100 за баррель. Это может произойти из-за недостатка инвестиций в нефтегазовую отрасль, что повлечёт сокращение предложения сырья на рынке.

Кроме того, Китай обнаружил крупнейший запас сланцевой нефти. Это сможет остановить рост зависимости страны от углеводородов.

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