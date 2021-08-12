Нефть Brent подешевела на фоне ухудшения прогнозов спроса

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE к 11:03 мск снизилась на 0,43% и составила $71,39 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 11:30 мск стоимость Brent замедлила снижение и составила $71,43 за баррель (-0,01%). Нефть марки WTI дешевела до $68,95 за баррель (-0,1%).

Причиной снижения котировок стало ухудшение прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по росту спроса на нефть в 2021 году. Как следует из августовского отчёта МЭА, данные которого приводит ТАСС, глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,3 млн б/с. Месяцем ранее потенциальный спрос оценивался в 5,4 млн б/с.

Такое понижение оценки связано с введением новых коронавирусных ограничений сразу в нескольких азиатских странах, которые являются ключевыми импортёрами нефти. Это может ограничить мобильность в этих регионах.

Ранее аналитики заявили, что к концу декабря 2021 года баррель Brent будет торговаться в районе $68–69. Такую устойчивость они объяснили завершением цикла по восстановлению спроса, которое сбалансирует недавнее решение Саудовской Аравии и ОАЭ по сокращению объёмов нефтедобычи.