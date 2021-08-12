Нефть Brent подешевела на фоне ухудшения прогнозов спроса

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE к 11:03 мск снизилась на 0,43% и составила $71,39 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
К 11:30 мск стоимость Brent
Причиной снижения котировок стало ухудшение прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по росту спроса на нефть в 2021 году. Как следует из августовского отчёта МЭА, данные которого приводит ТАСС, глобальный спрос на нефть в 2021 году
Такое понижение оценки связано с введением новых коронавирусных ограничений сразу в нескольких азиатских странах, которые являются ключевыми импортёрами нефти. Это может ограничить мобильность в этих регионах.
Ранее аналитики заявили, что к концу декабря 2021 года баррель Brent будет торговаться в районе $68–69. Такую устойчивость они объяснили завершением цикла по восстановлению спроса, которое сбалансирует недавнее решение Саудовской Аравии и ОАЭ по сокращению объёмов нефтедобычи.