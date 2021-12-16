Названы регионы, ставшие лидерами по качеству жизни в России

Глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила, что Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ стали лидерами рейтинга качества жизни в регионах России. Об этом руководитель АСИ заявила на заседании наблюдательного совета агентства под председательством Владимира Путина, пишет ТАСС.

В первую десятку рейтинга вошли Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь, Тульская область, — сказала Чупшева.

Также глава АСИ сообщила, что Агентство сформулировало ключевые направления стратегии работы до 2024 года. И одна из задач ведомства — повышение качества жизни людей. По словам Чупшевой, в стратегии сформулированы шесть ключевых направлений, в частности возможность граждан в любом возрасте постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство и зарабатывать больше.

Ранее NEWS.ru писал, что в России на территории более 17 млн кв. км расположено более 200 крупнейших городов, где люди живут, работают, отдыхают, налаживают свой быт, строят семьи. В поисках чего-то нового многие задумываются о том, в какой город России лучше переехать, чтобы качество жизни вышло на новый уровень.