Названы отличия между российским и американским бизнесом

Основное отличие российских и американских предпринимателей заключается в подходе к преодолению трудностей. Об этом «ФедералПресс» рассказал финансовый эксперт, предприниматель Умид Бадрутдинов.

Сперва о менталитете. Довольно популярной причиной открытия бизнеса в России становится нежелание «работать на дядю». При этом понимание того, что работать придётся на себя, к тому же очень упорно, часто отсутствует, — отмечает эксперт.

Отсутствие понимания служит основной причиной, по которой многие компании в России закрываются через несколько лет. А разница в менталитете российских и американских предпринимателей отражается в подходе к решению проблем. Например, для американцев это норма жизни. А вот россияне считают, что наличие трудностей — уже непреодолимая проблема сама по себе, рассказал Бадрутдинов.

Кроме того, есть существенные отличия в плане создания бизнеса. Если в России это огромные бюрократические проволочки, то в США этот процесс сделан максимально просто и легко. Для этого достаточно заполнить заявление, оплатить пошлину онлайн, и через час можно считать себя предпринимателем, сообщает экономист.

Что же касается системы налогообложения, то в США, в отличие от России, алгоритм определения налоговых отчислений полностью прозрачен и ставка налога с продаж варьируется от 0% до 15%, резюмирует предприниматель.

Ранее представители бизнеса заявили о чрезмерной формализованности и медленном процессе внедрения инновационных разработок в России.