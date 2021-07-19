Названы города-лидеры с самой дорогой «вторичкой»

Самые дорогие цены на вторичный рынок во втором квартале 2021 года находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Средняя цена за квадратный метр поднялась до 91 тыс рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на полученные данные исследования.

Первое место в рейтинге городов с самой дорогой «вторичкой» достаётся Москве. Средняя цена за 1 кв.м вторичного жилья поднялась на 1% почти до 261 тыс рублей. Второе место занимает Санкт-Петербург, где цена за 1 кв.м поднялась на 1,6% до 162,1 тыс рублей. Замыкает тройку лидеров Казань, где на вторичном рынке за квадратный метр просят 100,7 тыс рублей. При этом цена снизилась на 0,9% по сравнению с прошлым кварталом, отмечается в исследовании.

Последние три позиции заняли Пермь, Волгоград и Челябинск. В Перми цена за 1 кв.м увеличилась на 1,9% и достигла 64,9 тыс рублей. В Волгограде «квадрат» подорожал на 1,2% до 56,8 тыс рублей. Последняя строчка досталась Челябинску. Тут произошло повышение на 2% и теперь средняя цена 1 кв.м жилья на вторичном рынке составляет 46,7 тыс рублей.

Также ожидается снижение количества сделок на вторичном рынке во втором полугодии приблизительно на 30%. В целом это будет связано с ростом ипотечных ставок и всё ещё продолжающейся неадекватной ценовой политикой собственников, которые необоснованно завышают цены на жильё.

Ранее были названы районы-лидеры Новой Москвы по ценам на новостройки. По итогам II квартала текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Новой Москвы (ТиНАО) поднялась до 193 тысяч рублей. Средняя цена квартиры там теперь составляет 9,3 млн рублей.