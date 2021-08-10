Названа «неклассическая» причина спроса на дешёвую водку

В прошлом году в России был повышенный спрос на недорогую водку. Её покупали по необычной причине — не для употребления. Об этом пишет РБК.

Водку приобретали в качестве санитайзера. Люди воспринимали её как дезинфектор. Напомним, в начале прошлого года санитайзеры ещё не были так широко распространены, как сейчас, когда они есть на каждой станции метро и почти в любом магазине.

Сам интересовался в магазинах, почему берут по две-три бутылки. Мне объяснили, что это не для употребления внутрь, — рассказал генеральный директор компании «Татспиртпром» Руслан Максудов.

Ранее Максудов сообщил, что себестоимость производства водки в России в 2021 году выросла на 3% из-за подорожания сырьевых товаров, таких как зерно и древесина. Он пояснил, что «Татспиртпром» пока нивелирует рост сырья и производственных материалов, поскольку компания запаслась ими, а по некоторым позициям заключила контракты с фиксированной ценой будущих поставок.