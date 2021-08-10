Производители заявили о росте себестоимости водки

Себестоимость производства водки в России в 2021 году выросла на 3% из-за подорожания сырьевых товаров, таких как зерно и древесина. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов.

Как только рынки стали восстанавливаться, на всех товарных и биржевых рынках начался рост стоимости продукции. Растёт всё: плёнка, дерево, металл, сахар и зерно. Казалось, в России не может так расти стоимость дерева, но цена поддонов увеличилась в разы, — отметил Максудов.

Он пояснил, что «Татспиртпром» пока нивелирует рост сырья и производственных материалов, поскольку компания запаслась ими, а по некоторым позициям заключила контракты с фиксированной ценой будущих поставок.

Мы понимаем, что сейчас мы можем нести определённые неудобства и даже где-то потери, но самое главное — сохранить потребителя, — подчеркнул гендиректор «Татспиртпрома».

Ранее стало известно, что в ближайшее время Минпромторг проведёт совместное совещание с Минтрансом, чтобы обсудить меры по стабилизации цен на овощи. В ведомстве считают, что рост стоимости «борщового набора» заключается в подорожании транспортных услуг. Эксперты говорят, что проблема действительно есть, но она больше раздута ретейлерами, которые хотят от власти дополнительных льгот и субсидий.