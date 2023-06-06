Названа главная экономическая задача правительства России Экс-министр Нечаев выступил против перехода России на мобилизационную экономику

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главная цель экономического блока правительства РФ сегодня — убедить руководство страны не переходить на мобилизационную экономику. Об этом в интервью NEWS.ru заявил первый министр экономики России Андрей Нечаев. Он также напомнил о крахе Советского союза после гонки вооружений.

Главная задача экономического блока правительства РФ — лечь на амбразуру и убедить руководство страны, что не надо переходить на мобилизационную экономику советского типа и разрушать остатки рыночной экономики. Если же будет взят курс на мобилизационную экономику, останется вспомнить только крах СССР в условиях гонки вооружений, — сказал Нечаев.

Он также призвал власти сократить расходы на боевые действия на Украине, а освободившиеся средства направить на поддержку малого бизнеса.

Мобилизационная экономика — это концентрация ресурсов страны для противодействия внешней угрозе или разрешения чрезвычайной ситуации.

Ранее «Ведомости» сообщили, что фактические расходы на национальную оборону по итогу 2022 года должны были вырасти на треть по сравнению с теми цифрами, что прежде были утверждены в бюджете. Если в законе о бюджете указывалась цифра в 3,5 трлн руб., то в другом правительственном документе речь шла уже о 4,7 трлн. руб. До аналогичных сумм увеличили расходы бюджета на оборону на 2023 год (почти 5 трлн руб.), на 2024 год (4,7 трлн руб.) и на 2025 год (4,2 трлн руб.).

В то же время урезаются расходы на другие статьи, например — на гражданскую науку (исследования с привлечением добровольцев). Если в 2021 году Россия потратила на гражданскую науку 626 миллиардов рублей, то в 2022-м — уже 569 миллиардов.