Назван ещё один продукт, на который существенно поднимется цена

https://static.news.ru/photo/9f2dddaa-7a48-11eb-9a58-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Оливковое масло станет следующим продуктом, на который поднимутся цены. Оно подорожает на 15% из-за снижения урожая оливок в Греции, Испании и Италии.

Цены на оливковое масло повысятся на 20–40% к прошлому году в Евросоюзе ввиду высокого спроса на этот продукт. Поставщики оливкового масла уже уведомили торговые сети о повышении цен, сообщает «Коммерсант».

По утверждению одного из поставщиков, на стоимости оливкового масла негативно скажется снижение урожая оливок в Испании из-за неблагоприятных климатических условий. На эту страну приходится порядка 50% мирового производства продукта.

В Греции и Италии ожидается снижение урожая оливок на 10–30%. Новые закупки итальянского масла уже обходятся дороже на 6–15%, цены на греческое масло пока не менялись. Ещё одной причиной подорожания оливкового масла может являться курс валют.

Ранее NEWS.ru сообщал, что избежать подорожания продуктов из-за роста цен на пластиковую упаковку можно, перейдя на перерабатываемые виды материалов, считает председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.