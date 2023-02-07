«Найдем с турками общий язык»: энергоэксперт об экспорте нефти Энергоэксперт Митрахович предрек сотрудничество с Турцией по экспорту нефти из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия и Турция будут плотно сотрудничать в вопросах экспорта нефти из РФ, предрек ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» эксперт отметил, что Москве будет легко найти с Анкарой общий язык по этому вопросу.

Будут ли в Турции варианты, когда российские нефтепродукты в этой стране перерабатываются в другие виды топлива или номинально перерабатываются? Мне кажется, что мы здесь найдем с турками общий язык — можно вспомнить эпизод с танкерной пробкой перед Босфором, который был вызван проблемами с сертификацией российских грузов. Москва и Анкара по этому вопросу очень быстро договорились, — объяснил Митрахович.

По словам энергоэксперта, сотрудничество выгодно для обеих сторон. Москва рассчитывает на то, что Анкара поможет восполнить выпавший в Европу экспорт. По словам Митраховича, цели России и Турции по данному вопросу совпадают: Москва сохранит объемы экспорта, а Анкара заработает на перепродаже отечественных энергоресурсов. Турция при таком сотрудничестве сможет пережить последствия разрушительного землетрясения.

Землетрясение в Турции при этом никак не отразится на экспорте нефти и газа из России, отметил Митрахович. Это связано с тем, что провинция Кахраманмараш, где произошла трагедия, не входит в число промышленно развитых регионов страны.

Для РФ более важно не то, что происходит в Турции, а то, готовы ли европейцы работать по посредническим схемам. Что касается землетрясения, то его последствия скоро будут преодолены, — заключил энергоэксперт.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара посредством «Турецкого потока» обеспечит распределение российского газа в Европу. Турецкий лидер и президент России Владимир Путин поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции.