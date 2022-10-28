Эрдоган пообещал обеспечить Европу российским газом Эрдоган пообещал обеспечить распределение российского газа в Европу с помощью «Турецкого потока»

Фото: IMAGO/Turkish presidency Office/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара посредством «Турецкого потока» обеспечит распределение российского газа в Европу, сообщает Anadolu. Турецкий лидер и его российский коллега Владимир Путин ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию.

В результате наших переговоров с Россией, мы, дай Бог, обеспечим распределение природного газа из России в Европу через «Турецкий поток», — сообщил Эрдоган.

Ранее Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» предложил проложить дополнительные нитки газопровода из России в Турцию и создать крупнейший в Европе газовый хаб, куда можно было бы перенаправить объем транзита с «Северного потока». По его словам, такой хаб мог бы стать площадкой не только поставок, но и определения цены на газ «на нормальном рыночном уровне, без всякой политической окраски».

25 октября министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что Москва и Анкара достигли соглашения о создании газового хаба в ходе переговоров, при этом Турция уже начала выполнять свою часть работы по созданию энергетического объекта.