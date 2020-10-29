Набиуллина заявила о соответствии инфляции целевому уровню в 4%

https://static.news.ru/photo/b12d038c-19e0-11eb-acaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России инфляция сегодня находится на целевом уровне в 4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По её словам, из-за пандемии в 2021 году будут преобладать дезинфляционные факторы.

Последние события показывают, что инфляция уже на цели около 4%. Тем не менее развитие пандемии, последние данные говорят о том, что скорее всего, в следующем году и в конце этого будут преобладать дезинфляционные факторы, и мы действительно видим ещё некоторое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, — сказала глава регулятора в интервью телеканалу «Россия 24».

Набиуллина подчеркнула, что многое зависит от обстоятельств, и не исключила параметры и снижения ставки ниже нейтрального уровня.

Как писал NEWS.ru, ранее глава ЦБ сообщила о том, что в России отсутствуют проблемы на ипотечном рынке. По словам Набиуллиной, не только в России, но и в других странах этот рынок «чреват рисками, что называется, финансовой стабильности, „ипотечных пузырей“ и так далее». Она отметила, что ЦБ принимал меры, чтобы на ипотечном рынке не появилось системных проблем.