Глава ЦБ: на данный момент не видим проблем на ипотечном рынке

https://static.news.ru/photo/3379e136-19c6-11eb-a460-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России внимательно следит за рынками ипотечного и необеспеченного потребительского кредитования, на данный момент не наблюдает каких-либо проблем на этих направлениях. С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сейчас, на данный момент, мы не видим таких проблем, но должны очень внимательно следить за несколькими показателями, — подчеркнула она.

В интервью телеканалу «Россия 24» на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!» она отметила , что не только в России, но и в других странах этот рынок «чреват рисками, что называется, финансовой стабильности, „ипотечных пузырей“ и так далее». По её словам, ЦБ принимал меры, чтобы не возникло на ипотечном рынке, не появилось системных проблем.

Набиуллина уточнила, что, в частности, речь идёт о росте цен на недвижимость и доходах россиян. Она также добавила, что ипотечный рынок в России, по её мнению, имеет потенциал для дальнейшего роста.

Ранее NEWS.ru писал о том, что законопроект о расширении перечня документов для упрощённой идентификации при получении финансовых услуг внесён в правительство. В Минэкономразвития ожидают, что инициатива будет внесена в Госдуму в конце 2020 или начале 2021 года.