Набиуллина заявила о нормализации ситуации на денежном рынке РФ

https://static.news.ru/photo/707ee336-9138-11ea-8486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация в банковском секторе и на российском денежном рынке нормализовалась, заявила 8 мая председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По мнению главы финансового регулятора, помогло снижение ключевой ставки ЦБ и проведение аукционов «тонкой настройки», которые помогли банкам управлять своей ликвидностью.

Последний аукцион РЕПО мы провели в среду, банки привлекли около 800 миллиардов рублей, при этом ситуация на денежном рынке нормализовалась, — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Она добавила, что поведения ставок межбанковских кредитов (МБК) стало характерным для ситуации структурного профицита ликвидности.

Как писал NEWS.ru, Набиуллина предрекла России снижение ВВП во втором квартале 2020 года на 8% из-за мировой пандемии коронавируса и внутренних ограничений.