Набиуллина: Центробанк не станет любыми методами снижать инфляцию
Никита Чайка
Никита Чайка
10:55, 18 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Центробанк (ЦБ) России не станет любыми методами снижать инфляцию, так как это негативно скажется на адаптации бизнеса, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС. Она отметила, что восстановление поставок необходимых зарубежных товаров для бизнеса в России стало сложнее и дороже.
Мы не будем пытаться любыми методами вернуть её ниже (инфляцию. — NEWS.ru). Это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации, — заявила она.
Набиуллина добавила, что ЦБ обсуждает возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортёрам.
Рассматриваем возможность сделать и более гибкую продажу выручки экспортёрами. Действуя так, мы оперативно реагируем на уровень рисков и по мере их стабилизации снижаем барьеры для ведения внешнеэкономической деятельности, — добавила она.
Ранее Банк России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года. Отмечается, что банки получили право продавать только ту иностранную валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ограничения на продажу были введены регулятором в начале марта.