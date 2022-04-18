Набиуллина: Центробанк не станет любыми методами снижать инфляцию

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что страна вступает в непростой период структурных изменений, связанных с рестрикциями. По её словам, экономика сможет ещё неопределённое время жить на запасах, но уже в конце II квартала вступит в фазу трансформации, передаёт ТАСС.

Экономика может жить на запасах временно, уже во втором — начале третьего квартала РФ войдёт в период структурной трансформации, — заявила глава ЦБ. Набиуллина отметила, что санкции сказались в первую...