Банк России возобновил продажу наличной валюты гражданам через банки

Банк России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года. Отмечается, что банки получили право продавать только ту иностранную валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Ограничения на продажу были введены регулятором в начале марта, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе также было принято смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров, с 11 апреля отменена комиссия в 12%.

​​Вице-президент крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Карл фон Рор ранее заявил, что в случае ограничения импорта энергоресурсов из России уровень инфляции в ФРГ может достигнуть 10%. В случае такого сценария, эксперт пояснил, что Берлин должен быть готовым к тому, что это будет рекордная инфляция за последние полвека. Эксперт порекомендовал немецкому правительству рассмотреть возможность повышения ключевой ставки. По его словам, в настоящее время это «необходимость».

Из-за отказа развивающихся стран от участия в глобальной коалиции по изоляции России у Москвы есть шанс обойти западные санкции, написала ранее газета Wall Street Journal. Автор публикации указывает на то, что ни Индия, ни Бразилия, ни ЮАР не стали осуждать действия России. Отмечается, что Кремль может воспользоваться этим и заявить о глобальной поддержке.