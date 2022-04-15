FAZ: инфляция в Германии может достигнуть 10% при отказе от газа из России
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:59, 17 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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Вице-президент крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Карл фон Рор заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что в случае ограничения импорта энергоресурсов из России уровень инфляции в ФРГ может достигнуть 10%. В случае такого сценария, эксперт пояснил, что Берлин должен быть готовым к тому, что это будет рекордная инфляция за последние полвека.
В случае более ограниченного импорта энергоносителей мы даже можем увидеть инфляцию на уровне 10% и более, — отметил Рор.
Эксперт порекомендовал немецкому правительству рассмотреть возможность повышения ключевой ставки. По его словам, в настоящее время это «необходимость».
Почти половина жителей Германии (49%) ранее выразили своё недовольство действиями канцлера страны Олафа Шольца, пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на данные исследования института изучения общественного мнения Insa. Отмечается, что этот показатель стал самым высоким за время пребывания Шольца в должности. В публикации сказано, что одобряют политику главы государства 38% немцев. Согласно результатам другого опроса, рейтинг Социал‑демократической партии Германии (правящая) составляет 25%, тогда как рейтинг блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза — 26%.