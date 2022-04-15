FAZ: инфляция в Германии может достигнуть 10% при отказе от газа из России

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Евросоюз продолжает рассматривать меры в отношении банковского сектора России. Об этом в интервью немецкой газете Bild am Sonntag рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также она не исключила, что в перспективе санкции коснутся и российской нефти.

Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идёт об энергетических вопросах, — призналась председатель ЕК. Она добавила, что...