Moody's предупредило о рисках отключения РФ от Visa и MasterCard

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Международное рейтинговое агентство Moody's рассказало о рисках ограничения доступа России к международным платёжным системам, в том числе к Visa и MasterCard. Риски существуют из-за западных санкций, говорится на сайте агентства.

Возможность новых ограничений доступа России к международным платёжным системам увеличивает неопределённость в отношении санкций, влияя на экономические и политические решения, — поясняется в отчёте Moody's.

Аналитики агентства отметили, что ограничение доступа России к Visa и MasterCard возможно, но маловероятно. Подобный шаг, считают в Moody's, создаст барьеры для международной торговли и банковского сектора, а это может привести к снижению рейтинга страны.

Moody's сохранило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом. Это соответствует степени надёжности «ниже средней».

Ранее стало известно, что в российском Минфине надеются на прохождение российской экономикой самого сложного этапа. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов. Чиновник сделал заявление после того, как стало известно, что агентство Moody's сохранило рейтинг России на уровне «Baa3».