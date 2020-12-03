Мишустин: средства на антикризисные меры есть, несмотря на финансовый шок

https://static.news.ru/photo/7bc13252-3553-11eb-a4d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия смогла найти средства для осуществления антикризисных мер, несмотря на финансовый шок и вызовы, с которыми страна столкнулась в условиях пандемии коронавируса. Об этом на заседании кабинета министров заявил премьер Михаил Мишустин.

Финансы многих стран оказались под воздействием мощнейших шоков, в том числе в России. Распространение коронавируса привело к снижению деловой активности, что не лучшим образом сказалось на ценах на нефть, — пояснил глава кабмина.

Он отметил, что, несмотря на все вызовы, правительство всё же смогло обеспечить сбалансированность федерального бюджета. Таким образом, власти могли выделить необходимые средства на реализацию антикризисных мер.

Мишустин также рассказал, что правительство примет решение о новом выделение средств в поддержку регионов в условиях пандемии. Премьер озвучил сумму в 10 млрд рублей — таким образом, по его словам, общий объём дополнительной помощи субъектам РФ составит 300 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок рассказала, что во время пандемии коронавируса миллионы россиян оказались в бедственном положении. Однако тяжелее всего пришлось тем, кто потерял работу и воспитывает детей.