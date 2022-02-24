Минфин США исключил лекарства из антироссийских санкций

Минфин США сделал исключение из санкций против России по некоторым позициям. Они коснутся услуг, оказываемых в связи с пролётами над Россией и аварийными посадками в РФ самолётов США, сообщает ведомство.

Исключения коснутся поставок в Россию и из неё сельхозтоваров, медикаментов и медицинского оборудование. В то же время США вводят меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России. Они затронут компьютеры, полупроводники, оборудование для защиты информации, а также компьютеров, лазеров, сенсоров.

Новые санкции США коснутся российской космической программы. Ограничения последуют и на импорт высоких технологий в Россию, которые собираются сократить наполовину.

Ранее президент США Джо Байден заявил о блокировке счетов крупных российских банков, в том числе и ВТБ, «Сбера», Совкомбанка, Новикомбанка, Газпромбанка и банка «Открытие», а также ряда других финорганизаций.