Минфин предложил выделить многодетным семьям с ипотекой еще 5,5 млрд рублей

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В правительство внесён пакет распоряжения о том, что на государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей нужно выделить ещё 5,5 миллиардов рублей из резервного фонда. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства финансов.

Поддержка коснётся семей, где третий или последующие дети родились после 1 января 2019 года. Им предлагается выделить дополнительно 450 тысяч рублей. Потратить их можно будет на погашение остатка или начисленных процентов по кредиту на квартиру, дом или земельный участок. Программа касается как ранее взятых ипотечных кредитов, так и тех, которые семья только планирует оформить, пишет «Парламентская газета».

В ведомстве подсчитали, что за 2020 год на эти цели уйдет 40,5 миллиардов рублей. Такая сумма что соответствует 90 тысячам заявлений.

Программа софинансирования ипотечных кредитов набирает популярность среди граждан, а в совокупности с нашими льготными ипотечными программами, такими как ипотека под 6,5%, семейная ипотека, — позволит повысить эффективность реализации мер государственной поддержки и помочь большему количеству семей улучшить свои жилищные условия, — пояснил министр финансов Антон Силуанов.

При этом на 11 октября с момента начала действия программы, выплату на списание долга по ипотеке в связи с рождением третьего и последующего ребенка получили более 85 тысяч семей.

В среду президент России Владимир Путин обратился к правительству и попросил эффективнее доносить информацию гражданам о том, какие новые меры поддержки принимают в стране. Президент также предложил продлить льготную ипотеку под 6,5% годовых как минимум до середины 2021 года из-за сложной экономической ситуации. Она начала действовать в РФ в конце апреля. С помощью неё можно получить кредит на покупку квартиры по льготной ставке в 6,5%. При этом ставка будет действовать весь срок кредита, вплоть до 30 лет. Она распространяется только на покупку квартир в новостройках и позволяет получить кредит на сумму до 6 млн рублей, а жителям Москвы и Санкт-Петербурга — до 12 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме считают неприемлемым введение налога на бездетность.