В Госдуме считают неприемлемым введение налога на бездетность

https://static.news.ru/photo/342012be-0d22-11eb-8016-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы от ЛДРП Елена Строкова считает недопустимым вводить налог на бездетность.

По мнению парламентария, предложенная организацией «Совет матерей» инициатива слишком радикальна, а улучшать демографическую ситуацию лучше за счёт льгот господдержки молодых семей.

На мой взгляд, необходимо в этой ситуации использовать пряник, а не кнут. Недопустимо принуждать людей к рождению ребенка. В противном случае, уверена, количество нежелаемых детей у молодых родителей увеличится. Думаю, что в первую очередь нужно расширять спектр льгот, которые дают молодым семьям новые возможности, а не забирают последние, — сообщила Строкова РИА Новости.

Она добавила, что по её мнению, демографическая ситуация в стране далека от идеала, но существующие механизмы поддержки уже успели себя зарекомендовать.

Однако для таких критичных мер, учитывая все возможные экономические кризисы и финансовые трудности во время коронавирусной инфекции, сейчас явно далеко не лучшее время, — отметила парламентарий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в общероссийской общественной организации «Совет матерей» предложили ввести налог на бездетность. Примерно по 500 рублей в месяц планируют взимать как с мужчин, так и с женщин репродуктивного возраста, сознательно отказывающихся от рождения детей.