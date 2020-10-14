Путин призвал лучше информировать граждан о новых мерах поддержки

https://static.news.ru/photo/b6d1eab8-0e29-11eb-b081-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин обратился к правительству и попросил эффективнее доносить информацию гражданам о том, какие новые меры поддержки принимают в стране.

Об этом президент заявил на совещании с членами кабмина.

Получше надо информировать людей, граждан. Получше информировать, чтобы люди понимали, на что они могут рассчитывать. Тогда и экономическая активность, может быть, будет более высокой. Собственно, об этом мы говорим все время, в том числе после выработки соответствующих мер поддержки отдельных отраслей экономики и граждан страны, — цитирует Путина ТАСС.

До этого президент предложил продлить льготную ипотеку под 6,5% годовых как минимум до середины 2021 года из-за сложной экономической ситуации. Она начала действовать в РФ в конце апреля. С помощью неё можно получить кредит на покупку квартиры по льготной ставке в 6,5%. При этом ставка будет действовать весь срок кредита, вплоть до 30 лет. Она распространяется только на покупку квартир в новостройках и позволяет получить кредит на сумму до 6 млн рублей, а жителям Москвы и Санкт-Петербурга — до 12 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Москвы раскрыли сумму, на которую помогли бизнесу в пандемию.