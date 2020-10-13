Власти Москвы раскрыли сумму, на которую помогли бизнесу в пандемию

https://static.news.ru/photo/88efec9a-0d1a-11eb-88a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отмена арендных платежей, отсрочки по оплате авансовых платежей, компенсации по налогу на имущество и земельным платежам, помощь в кредитовании — такие меры вошли в четыре пакета помощи бизнесу в Москве в «карантинном» 2020 году. Общая сумма помощи достигает почти 90 млрд рублей, сообщила столичная мэрия.

Как говорится в сообщении на сайте мэра Москвы, помощь была оказана не менее чем 43 тысячам предприятий в 13 отраслях отечественной экономики. На этих предприятиях задействованы 770 тысяч человек.

«Так, например, до 31 декабря этого года продлен срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020-го по налогу на имущество организаций и земельному налогу для некоторых налогоплательщиков», — сказано в сообщении.

Эти меры касаются предприятий из сферы торговли и услуг, туристического и гостиничного бизнеса и медицины. Эта мера поддержки была предоставлена учреждениям автоматически и не требовала обращения куда-либо.

Отмечается, что организации на период закрытия были освобождены от платы за аренду, если арендодателем выступали городские власти. Арендные каникулы были предоставлены предприятиям из сферы культуры, спорта, развлечений, образования, здравоохранения, общепита, торговли.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о выплате в сентябре трёх тысяч рублей неработающим родителям, имеющим ребёнка младше 18 лет. Заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в беседе с NEWS.ru назвал эту помощь «удивительной», так как она обойдётся стране в сумму всего около 9 млрд рублей.