3000 на всё: безработные родители получат «удивительную помощь»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплате в сентябре неработающим родителям, имеющим ребёнка младше 18 лет, по 3 тысячи рублей в дополнение к пособию по безработице. Представители многодетных сообществ этому рады, а вот экономисты сильно удивлены «мизерности» суммы.

В кабинете министров подчеркивают, что «это одна из мер поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка, — говорится в пояснительной записке к документу, который опубликован на сайте правительства.

По задумке, выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 млн граждан.

Средства на эти цели — 8,5 млрд рублей — будут выделены из федерального бюджета, — отмечается на сайте правительства.

Сейчас пособие по безработице в России составляет 12 130 рублей, и в него не включены надбавки на детей.

Накануне Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет.

До 30 сентября продлевается период дополнительных выплат к пособию по безработице в размере 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка одному из родителей, официально зарегистрированному в службе занятости. Впервые вставшим на учёт в качестве безработных в сентябре для получения выплаты нужно в заявлении о постановке на учёт указать сведения о детях в возрасте до 18 лет, — рассказали NEWS.ru в Минтруде.

Уже зарегистрировавшимся в центрах занятости гражданам, получавшим доплаты на детей на протяжении предыдущих месяцев, выплата будет назначена автоматически, добавили в ведомстве.

Это отличная для всех нас новость. И хочется, чтобы данная выплата продолжилась и после сентября. За это выступают «абсолютно все» родители. Мы желаем, чтобы у нас было как можно меньше безработных. 3 тысячи рублей — конечно же, хорошее подспорье к пособию, которое есть сегодня. Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета председатель Национального родительского комитета

Кроме того, говорит она, «было бы здорово, если бы в ближайшее время был принят федеральный закон о статусе многодетной семьи, которого все ждут».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отметила председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», экс-депутат Госдумы Наталья Карпович, «данная выплата — временная». И надо понимать, что «это — не детское пособие, а доплата к пособию по безработице», уточняет она.

Но всё же, в первую очередь, необходимо, чтобы малоимущим семьям были выплачены все социальные пособия, которые правительство установило в этом году. Например, пособие от трёх до семи лет. Я считаю, что данная поддержка является адресной помощью для покупки товаров ребёнку. Было бы неплохо, если правительство также утвердило бы выплату в размере 10 тысяч рублей, которая выплачивалась ранее, и утвердило возраст до 18 лет. Наталья Карпович председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», экс-депутат Госдумы председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», экс-депутат Госдумы

По мнению Карпович, 3 тысячи рублей может хватить на сборы ребёнка в школу с покупкой канцелярских товаров и ранца.

Действительно, с началом учебного года расходы семей увеличились. И сегодня очень важно, чтобы государство промониторило ситуацию с точки зрения трудоустройства семьи на работу, подчеркнула глава «Объединения многодетных семей города Москвы». Карпович добавила, что «нас ещё ждут новые меры поддержки, которые правительство сейчас отрабатывает».

В принципе к мизерности этой выплаты не привыкать, так как весь этот «ковидный» период они и были мизерными. Хотя в любом случае это всё-таки было дополнение. Но, скорее, жалко того, что сняли выплаты по 10 тысяч, которые были в июне-июле. Вряд ли это хороший ход, особенно с началом учебного года. Ведь надо понимать, что дети очень многое упустили — они с марта находились вне учебного процесса. Покупка одежды, доппособий и другого. Кроме того, по-хорошему сегодня у каждого ребёнка должен быть ноутбук или планшет. Ведь может начаться вторая волна, и тогда учёба без них будет затруднительна. Ольга Панина председатель Всероссийского общественного движения «Союз матерей России» председатель Всероссийского общественного движения «Союз матерей России»

Она отметила, что сейчас в СМИ распространена ошибочная информация, что дети массово снабжены компьютерами и сопутствующей техникой. И «получается, что люди этого ждут, но ничего этого нет», отметила она.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, Панина подчеркнула, что в реальности безработных больше, чем об этом известно официально, так как соответствующий статус многие не могут зарегистрировать по совершенно разным причинам. Одна из них — некомпетентность органов соцзащиты, работники которых элементарно не знают профильных законов о признании определённых категорий граждан безработными.

Например, умудрялись отказывать тем, кто участвует в жизни общественных организаций, хотя, по закону, это не является доходной составляющей или доходным родом деятельности, — сказала Ольга Панина.

Конечно, в любом случае хорошо, что мера сохранилась, так как ещё в мае власти говорили, что поддержка будет длиться до октября, напомнила председатель «Союза Матерей России».

Однозначно это сумма всё-таки небольшая. Предыдущие выплаты каждый раз стоили стране сотни миллиардов, а в этот раз всего около 9 млрд. Признаться, я ожидал повторения десятитысячной выплаты. Я очень удивлён. Бюджета вполне на это хватило бы, ведь предыдущие выплаты брали из «заначки». Это, конечно, удивительная помощь. У нас странная экономическая политика. Ведь сейчас в обществе царит серьёзное социальное напряжение, которое накладывается на коронавирус. Валерий Миронов заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

Напомним, что в апреле президент Владимир Путин объявил о введении в числе других мер поддержки доплаты зарегистрированным безработным по 3 тысячи рублей на каждого ребёнка до 18 лет. Период выплаты повышенного минимального пособия в объёме 4,5 тысячи рублей — до 1 октября 2020 года. Первоначально максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей, а минимальный — 1,5 тысячи.